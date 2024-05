Dirigentes do BC chinês sugerem que aumento da liquidez no mercado de títulos não é iminente

Autoridades do Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) afirmaram que o banco central continuará fiel às ferramentas normais de política monetária, mas reforçaram que é improvável a oferta de um grande aumento de liquidez por meio da negociação de títulos. Os comentários foram realizados nesta quarta-feira, 24, ao jornal estatal Financial News e quebram semanas de silêncio do BC chinês sobre o assunto.

Os dirigentes do PBoC enfatizaram que sua negociação de títulos do Tesouro é fundamentalmente diferente das operações de flexibilização quantitativa conduzidas por outros bancos centrais, que envolvem o carregamento de ativos como títulos do governo para reduzir os rendimentos depois de esgotar os meios políticos mais tradicionais.

A negociação de títulos do Tesouro da China é uma ferramenta que tem sido utilizada com moderação pelo PBoC nas últimas duas décadas. Porém, outras autoridades chinesas têm defendido sua retomada, como o Ministério das Finanças da China, que expressou na terça-feira, 23, seu apoio ao uso da ferramenta pelo banco central do país.