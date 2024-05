Bolsas de NY fecham sem sinal único, com pressão de Treasuries e salto de 12% da Tesla

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única e perto da estabilidade nesta quarta-feira, 24, em meio à pressão dos Treasuries, que mitigou o efeito positivo do salto de 12% da Tesla após a divulgação de balanço. Investidores também operaram no aguardo dos resultados de gigantes como Meta e da primeira leitura do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA no primeiro trimestre.

O índice Dow Jones caiu 0,11%, aos 38.460,92 pontos. O S&P 500 subiu 0,02%, aos 5.071,63 pontos. O Nasdaq ganhou 0,10%, aos 15.712,75 pontos.

Tesla disparou 12,06%, após o CEO da empresa, Elon Musk, confirmar planos de desenvolvimento de um carro de baixo custo, o que deixou em segundo plano o lucro e receita decepcionantes no primeiro trimestre. AT&T subiu 1,88%, na esteira de lucro mais alto que o esperado.