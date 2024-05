Se não houver surpresas, corte de juros em junho é fato consumado, diz Guindos, do BCE

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, disse que se não houver "surpresas" na economia da zona do euro, um corte de juros pelo BCE em junho é "fait accompli", utilizando expressão em francês que significa fato consumado.

Em entrevista ao jornal francês Le Monde, reproduzida no site do BCE nesta terça-feira, Guindos também comentou que o que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) decidir sobre juros é crucial "não apenas para os Estados Unidos, mas também para a economia global, que também afeta a zona do euro".

Nas últimas semanas, cresceram as expectativas de que o BCE cortará juros antes do Fed, uma vez que a inflação dos EUA segue mais persistente do que a da zona do euro.