Novartis supera estimativas de lucro e receita e eleva projeções

A Novartis teve lucro operacional básico - que exclui itens excepcionais - de US$ 4,54 bilhões no primeiro trimestre de 2024, uma alta de 16% em relação ao ano passado. O resultado superou a projeção de analistas consultados pela Visible Alpha, que previam alta menor, a US$ 4,245 bilhões.

A receita da farmacêutica suíça subiu a US$ 11,83 bilhões no período entre janeiro e março, de US$ 10,80 bilhões no ano passado, também acima da projeção da Visible Alpha, de US$ 11,38 bilhões.

Segundo a empresa, o forte crescimento das vendas do medicamento para o coração Entresto e do tratamento para a psoríase Cosentyx ajudaram a linha superior ao ultrapassarem US$ 1 bilhão em receita trimestral.