Mudanças demográficas da América Latina podem prejudicar o crescimento na região, alerta FMI

O Fundo Monetário Internacional (FMI) espera que o crescimento na América Latina atinja uma média de cerca de 2% ao ano nos próximos cinco anos, abaixo da sua já baixa média histórica. Em postagem assinada por Gustavo Adler e Rodrigo Valdés no blog da instituição, é destacado que estas projeções são também consideravelmente mais fracas do que as de outras economias de mercado emergentes na Europa e na Ásia, que também deverão abrandar, mas ainda assim crescer 3% e 6% anualmente, respectivamente.

A perspectiva mais fraca reflete desafios de longa data de baixo investimento e crescimento lento da produtividade. O desafio adicional desta vez é que a demografia está mudando e a força de trabalho não crescerá tão rapidamente como antes, afirma o FMI.O crescimento populacional continuará desacelerando, caindo de cerca de 1% ao ano nas duas décadas anteriores à pandemia para cerca de 0,6% ao ano nos próximos cinco anos, projeta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Não é necessariamente uma má notícia, uma vez que uma população crescente não significa automaticamente um aumento do rendimento per capita - a medida mais relevante de bem-estar. Embora uma população maior signifique uma força de trabalho e uma produção agregada maiores, também significa um maior número de pessoas entre as quais a produção é compartilhada. Ainda assim, o crescimento da economia através de uma população maior pode ajudar de outras formas, nomeadamente aumentando as receitas para pagar os elevados níveis de dívida", ressalta.