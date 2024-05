Malásia habilita 4 frigoríficos do Brasil para exportação de carne de frango halal

A Malásia habilitou mais quatro frigoríficos brasileiros para exportarem carne de frango halal ao país, informou o Ministério da Agricultura, em nota. O governo brasileiro foi comunicado do aval às plantas industriais pelo Departamento de Serviços Veterinários (DVS) e pelo Departamento de Desenvolvimento Islâmico (Jakim) da Malásia.

Segundo o ministério, o anúncio vem após uma auditoria e missão realizadas pelas autoridades sanitárias malaias a frigoríficos do Brasil entre outubro e novembro do ano passado. Com a nova leva de habilitações, o número de frigoríficos brasileiros aptos a exportar para o mercado malaio passou de três para sete.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ministério não detalhou as empresas autorizadas, mas disse que foram habilitadas plantas no Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul.