Lula nega crise na Petrobras e diz que desentendimentos fazem parte do ser humano

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta terça-feira, 23, que não há crise na Petrobras e que os desentendimentos relacionados à estatal "fazem parte do ser humano". Nas últimas semanas, a petroleira ficou no centro de uma disputa no governo, que envolvia a distribuição de dividendos extraordinários e colocou em lados opostos o presidente da empresa, Jean Paul Prates, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

"Não tem crise na Petrobras, a crise da Petrobras é o fato de ela ser uma empresa muito grande", declarou Lula, durante café da manhã com jornalistas, no Palácio do Planalto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele disse que a capacidade de investimento da companhia é maior que a do próprio País. "É crise de crescimento, de descobrir novos poços de petróleo, de se transformar em uma empresa não só de petróleo e gás, mas de energia", emendou.