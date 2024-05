Lucro da Tesla cai 55% e atinge US$ 1,1 bilhão no 1º trimestre

A Tesla registrou lucro líquido de US$ 1,1 bilhão no primeiro trimestre de 2024, uma queda de 55% comparado ao mesmo período do ano passado. O número ficou aquém do esperado por analistas da FactSet, que esperavam lucro por volta de US$ 1,7 bilhão.

O lucro por ação ajustado, porém, foi de US$ 0,45, abaixo da previsão de US$ 0,49, tendo caído 42% em comparação ao mesmo período de 2023.

A receita da montadora mais valiosa do mundo subiu US$ 21,3 bilhões, recuando 9% na comparação anual. As entregas registradas no período foram de 386 mil, abaixo da projeção de 411 mil.