Dólar cai pelo 3º pregão seguido e fecha a R$ 5,1304 após dados dos EUA

O dólar emendou o terceiro pregão consecutivo de baixa firme no mercado doméstico de câmbio na sessão desta terça-feira, 23, acompanhando a onda de enfraquecimento global da moeda americana e o recuo das taxas dos Treasuries. Sinais de perda de força da economia do EUA, após a divulgação de índices de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) referentes a abril, elevaram as chances de o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) promover dois cortes da taxa de juros neste ano.

Tirando um movimento limitado de alta na primeira hora de negócios, antes da divulgação de indicadores americanos, a divisa trabalhou em queda no restante do pregão. Com aprofundamento das perdas ao longo da tarde, em sintonia com o exterior, o dólar registrou mínima a R$ 5,1195. No fim do dia, a moeda recuava 0,74%, a R$ 5,1304 - menor valor de fechamento em dez dias. Nos três últimos pregões, a divisa acumulou queda de 2,28%. Em abril, contudo, o dólar ainda apresenta valorização de 2,29% ante o real.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No exterior, o índice DXY - que mede o desempenho da moeda norte-americana em relação a seis divisas fortes, em especial o euro - voltou a trabalhar abaixo da linha dos 106,000 pontos, com mínima aos 105,614 pontos. Entre as principais divisas emergentes e de países exportadores de commodities, os maiores ganhos foram do peso mexicano e do real. Trata-se de uma recuperação esperada dado que ambas as moedas ainda acumulam as piores perdas entre emergentes no mês.