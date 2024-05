Tarcísio diz que principal risco econômico do País é o fiscal e que sanear contas é prioridade

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta segunda-feira, 22, que o principal risco econômico do Brasil é o fiscal. Segundo ele, sanear as contas públicas é a maior prioridade do ponto de vista econômico.

"Temos de partir primeiramente da percepção de quais são os principais riscos, os riscos mais importantes do Brasil hoje, e, do ponto de vista econômico, é o risco fiscal, que vai drenar oportunidades do Brasil", afirmou o governador de São Paulo, em evento do Esfera Brasil.

Essa "drenagem de oportunidades", ele disse, já está acontecendo, porque há países mais bem posicionados para receber investimentos do que o Brasil. "Estamos perdendo o bonde", afirmou Tarcísio.