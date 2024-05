Relação dívida/PIB nos países da zona do euro cai de 90,8% em 2022 para 88,6% em 2023

A relação entre o déficit público e o Produto Interno Bruto (PIB) recuou de 3,7% em 2022 a 3,6% em 2023 na zona do euro, segundo a agência oficial de estatísticas do bloco, Eurostat. Em balanço divulgado nesta segunda-feira, 22, ela também diz que, em toda a UE, essa relação recuou de 3,4% a 3,5%. Já a relação entre dívida e PIB caiu de 90,8% no fim de 2022 a 88,6% no fim de 2023 na zona do euro, e de 83,4% a 81,7% na UE, na mesma comparação.

O Eurostat divulga nesta segunda-feira ainda alguns números de déficits dos governos e de suas dívidas para os anos de 2020 a 2023, a partir da primeira notificação dos membros para 2024. Entre os membros, em 2023, exceto Chipre, Dinamarca, Irlanda e Portugal, todos tinham déficits orçamentários.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os maiores eram os de Itália (de 7,4% do PIB do país), Hungria (6,7%) e Romênia (6,6%). Onze membros tinha déficits superiores a 3% do PIB.