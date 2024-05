Regulamentação da reforma tributária deve ser enviada ao Congresso esta semana, diz Padilha

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o governo deve enviar ao Congresso nesta semana a regulamentação da reforma tributária. Em entrevista à CNN Brasill, ele disse esperar que o Congresso dê o sinal verde para o texto até o início do ano que vem, quando terminam os mandatos dos presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

"Tenho posição muito otimista que presidentes do Senado e da Câmara vão querer deixar legado importante da conclusão da regulamentação da reforma tributária", afirmou Padilha.

O ministro disse que a prioridade do governo no primeiro semestre é concluir a agenda de consolidação das contas públicas. "Por isso, a preocupação com o Perse", disse Padilha, referindo-se ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos.