Órgão do Japão determina que Google repare limites a pesquisas que afetam Yahoo, sem multá-lo

O órgão antitruste do Japão afirmou nesta segunda-feira que a gigante de pesquisas dos Estados Unidos Google precisa reparar suas restrições de pesquisa que afetam o Yahoo no Japão. A Comissão de Comércio Justo do país afirmou em comunicado que seu recente estudo sobre práticas do buscador mostraram que ele minava a competição justa no mercado publicitário.

A Yahoo Japan Corp., que realizou fusão com a plataforma de mídia social japonesa Line, começou a usar serviços de publicidade orientados por buscas com a tecnologia do Google após aquelas duas empresas formarem uma parceria em 2010.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O órgão japonês, porém, alega que o Google tem imposto restrições em seu acordo de anúncios por buscas com o Yahoo Japan há mais de sete anos, o que prejudica sua capacidade de competir por anúncios de busca direcionados.