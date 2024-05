Lula reclama que toda ação do governo é tratada como um 'gasto': 'Desagradável'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta segunda-feira, 22, considerar "desagradável" que toda ação do governo seja tratada como "gasto". Na cerimônia de lançamento do programa Acredita, o presidente afirmou que essa visão "inibe" os investimentos federais, que ficam em último plano na preparação do orçamento.

"Aqui no governo federal é muito desagradável porque tudo que você faz é tratado como se fosse gasto. Isso inibe a gente. Porque a gente começa o nosso orçamento pensando o que tem que deixar de reserva para pagar. A última coisa que a gente pensa é em que investir... Vai investir o que sobrar. E, assim, é muito difícil imaginar que a gente vai chegar no lugar que a gente quer com muita rapidez", disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A crítica ocorreu após o lançamento do pacote de medidas que prevê a concessão de crédito aos donos de pequenos negócios e microempreendedores individuais, além da renegociação de dívidas. Para o presidente, o investimento no Acredita é uma forma de ajudar as pessoas que não precisam de grandes quantias de dinheiro, mas não têm a quem recorrer "porque os bancos não foram preparados para receber pobre".