Investimento em moradia na zona do euro deve cair mais no curto prazo, diz BCE

O Banco Central Europeu (BCE) divulgou boletim nesta segunda-feira, 22, firmado por dois economistas seniores da instituição, Niccolò Battistini e Johannes Gareis, segundo o qual o investimento em moradia na zona do euro deve enfraquecer mais no curto prazo. A avaliação conclui que o fato de que o investimento em moradia na zona do euro está ainda acima do nível implicado pelo custo do usuário de moradia no fim de 2023 "indica a possibilidade de mais fraqueza no investimento em moradia".

Além disso, embora o custo do serviço da dívida pareça se estabilizar, os ganhos esperados de capital poderiam recuar ainda mais graças ao ajuste retardado a mudanças passadas, colocando pressão para cima adicional sobre o custo dos usuários em moradia.

O boletim diz que o investimento em moradia na zona do euro como um todo teve queda "significativa" desde seu pico no pós-pandemia. Houve queda de cerca de 4% entre o primeiro trimestre de 2022 e o quarto trimestre de 2023, com um recuo particularmente forte na Alemanha e na França, uma leve alta na Espanha e um avanço "significativo" na Itália, diz o levantamento.