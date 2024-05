Correção: Ouro cai mais de 2%, com realização de lucros após rali e sem escalada de tensões

A matéria publicada anteriormente continha uma informação incorreta no segundo parágrafo. O preço do ouro não renovou recorde histórico nesta segunda-feira, 22, como constava no texto inicial. Abaixo, a versão corrigida com o título original.

Ouro fecha em queda de mais de 2%, com realização de lucros após rali e sem escalada de tensões

O ouro fechou em baixa de mais de 2%, com realização de lucro após rali elevar o preço do metal em 13% desde o início do ano. Uma moderação na aversão a risco global também incide sobre o ouro, à medida que as tensões entre Israel e Irã permanecem contidas.