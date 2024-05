Com Petrobras, Ibovespa inicia semana em alta de 0,36%, aos 125,5 mil pontos

O giro ficou em R$ 21,3 bilhões, antes da agenda de dados ganhar dinamismo na semana - com novas leituras de inflação nos EUA e no Brasil -, bem como a de balanços, com destaque para Vale, aqui, e para as gigantes de tecnologia em Nova York, como Alphabet, Microsoft e Meta - começando na terça-feira por Tesla, após o fechamento dos negócios nos Estados Unidos.

A confirmação de que a Petrobras fará a distribuição de 50% dos dividendos extraordinários que haviam sido retidos em março garantiu alta acima de 2% para as ações da estatal nesta primeira sessão da semana, carregando para cima o Ibovespa, que chegou nesta segunda-feira, 22, ao terceiro ganho seguido. No mês, o índice da B3 limita as perdas a 1,98% e, no ano, a 6,42%.

Nesta segunda-feira, o Bradesco BBI elevou a recomendação da Petrobras, de neutra para outperform (equivalente a compra), após o conselho de administração decidir que a empresa tem condições de pagar 50% das reservas em dividendos extraordinários (US$ 4,3 bilhões). A visão mais positiva do BBI considera também um ambiente melhor do que o esperado, com apoio do preço do petróleo Brent - que nesta segunda-feira fechou em leve baixa, na casa de US$ 87 por barril, em Londres, ante a relativa descompressão da tensão geopolítica no Oriente Médio.

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, confirmou nesta tarde que haverá normalização da distribuição de dividendos para os próximos balanços. Segundo o executivo, a decisão de reter os proventos tomada em março foi a primeira de um novo mecanismo que a estatal está implementando com o objetivo de estabilizar a remuneração dos acionistas, reporta o jornalista Jorge Barbosa, do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Na sessão, Petrobras ON avançou 2,43% e a PN, 2,39%, em dia levemente negativo para Vale (ON -0,05%) e, em grau maior, para os grandes bancos no fechamento (Itaú PN -0,06%, BB ON -1,15%, Bradesco PN -0,44%, Santander Unit -0,45%). Na ponta ganhadora, destaque ainda para Petz (+11,25%), estendendo os fortes ganhos da sexta-feira após o memorando de entendimento para fusão com a Cobasi, à frente nesta segunda-feira de CVC (+10,94%) e de Raízen (+3,31%). No lado oposto, PetroReconcavo (-2,84%), Klabin (-2,15%), Sabesp (-2,01%) e CSN Mineração (-1,89%).