Campos Neto afirma que, em termos de adoção, não há sistema igual ao Pix no mundo

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta segunda-feira, 22, que, em termos de adoção, não há um sistema igual ao Pix no mundo. Ele disse que no início da implantação do Pix, a expectativa era que entre 10 milhões a 20 milhões de pessoas aderissem ao sistema ao longo dos três primeiros meses, mas que esse número foi alcançado em três semanas. "Na semana passada, tivemos um dia em que bateu 201 milhões de transações", acrescentou Campos Neto, em evento da Legend Capital, em São Paulo. Considerando o número de bancarizados no País, esse número indica mais de uma transação por pessoa por dia, calculou. "É quatro vezes maior per capita do que na Índia, que tem um sistema mais antigo que o nosso."

Importância da aprovação da PEC da autonomia para a agenda de inovação O presidente do Banco Central afirmou ainda que a agenda de inovação do Banco Central está andando mais devagar, por falta de investimento, e voltou a defender a importância da aprovação da PEC da autonomia do BC. "O orçamento foi sendo cortado, cortado e cortado", disse o banqueiro central, que afirmou que o orçamento de investimento da autarquia esse ano é de R$ 15 milhões, um quinto do que era há cinco anos. "Chega uma hora que a gente fala: Como vamos conseguir fazer rodar o Pix?", acrescentou.