BB atuou no Acredita ajudando a formatar bases, regras e parâmetros, diz Tarciana Medeiros

O Banco do Brasil ajudou a formular bases e parâmetros do Acredita, o programa de crédito lançado pelo governo federal nesta segunda-feira, 22. Agora, atuará na oferta de linhas de crédito previstas pela iniciativa, que tem quatro frentes. O foco são as micro, pequenas e médias empresas, público que a que o BB tem dado atenção tanto na concessão de crédito quanto na oferta de serviços.

"No programa lançado hoje, o papel do BB vai muito além de operador financeiro. Conhecemos a fundo as necessidades dos nossos clientes e usamos essa expertise para atuar, junto aos Ministérios, para formatar as bases, regras e parâmetros das operações", diz em nota a presidente do banco, Tarciana Medeiros. "Participamos da modelagem, de forma conjunta, no desenvolvimento e melhorias das soluções que estão sendo anunciadas."

A executiva participou da cerimônia de lançamento do programa, que aconteceu no Palácio do Planalto. O Acredita envolve um programa de microcrédito destinado aos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico); uma iniciativa para microempreendedores individuais (MEIs), micro e pequenas empresas, que inclui a renegociação de dívidas do Pronampe; o estímulo ao mercado secundário de crédito imobiliário; e o Eco Invest Brasil, que dá proteção cambial a investimentos em projetos ambientalmente sustentáveis.