Desaceleração inflacionária eleva chance de corte de juros em junho, diz dirigente do BCE

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Madis Müller afirma que a desaceleração inflacionária na zona do euro "aumenta a probabilidade de que na reunião do início de junho" do BCE "já seja a hora certa de cortar as taxas de juros". Na avaliação dele, houve pouca surpresa na perspectiva para a economia da região desde a reunião anterior do conselho do BCE, no início de março, o que já pode em si ser considerado positivo, pela ausência de sobressaltos e a sinalização de que as projeções se saem bem.

As reflexões estão em texto publicado no blog do site do BC da Estônia, presidido por Müller.

Para ele, as altas nos preços continuam a desacelerar e há "mais e mais sinais" de que a economia da zona do euro como um todo ganha vitalidade.