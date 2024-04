Petróleo fecha em queda, pressionado por dólar, e Brent volta a ficar abaixo dos US$ 90

Os contratos mais líquidos do petróleo fecharam em queda nesta quinta-feira, 11, pressionados por um dólar resiliente no exterior e depois da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) manter inalterada sua expectativa de alta na demanda global para 2024. Com a queda, o Brent voltou a fechar abaixo dos US$ 90 por barril.

O WTI para maio fechou em queda de 1,38% (US$1,19), a US$ 85,02 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para junho caiu 0,82% (US$ 0,74), a US$ 89,74 o barril, na Intercontinental Exchange.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mais cedo, os preços chegaram a subir, mas se consolidaram em queda após a divulgação do relatório mensal da Opep, e depois do índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos EUA e falas de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) injetarem cautela em investidores e pesarem a favor do dólar.