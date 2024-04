Ministro Costa Filho oficializa Dino Antunes para Secretaria de Hidrovias

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou nesta quinta-feira, 11, que Dino Antunes, atual diretor do Departamento de Navegação e Hidrovias, será o nome escolhido para comandar a Secretaria de Hidrovias, conforme adiantou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

A nova pasta será dedicada a cuidar do orçamento e da gestão de políticas públicas para o setor hidroviário, rios usados para navegação comercial. "Queremos aumentar o foco na navegação interior", explicou o ministro em evento realizado em Brasília.

Segundo Costa Filho, a nova secretaria iniciará suas operações com três hidrovias como prioridade - hidrovia Brasil-Uruguai, hidrovia do Rio Amazonas e hidrovia do Rio Tocantins.