Mercado de capitais registra captação recorde no 1º trimestre, de R$ 130,9 bi, diz Anbima

O volume total de captações no mercado de capitais doméstico alcançou R$ 130,9 bilhões no primeiro trimestre de 2024, anunciou a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Em relação aos primeiros três meses de 2023, em que o volume foi de R$ 68,6 bilhões, houve um salto de aproximadamente 91%. Foi uma captação recorde para o período.

As captações na renda fixa foram dominantes e contribuíram para o resultado total, com volume de R$ 114,1 bilhões no primeiro trimestre, 50% maior do que no mesmo período no ano anterior, de R$ 57,6 bilhões.

Os ativos híbridos também cresceram em captação, para R$ 13,1 bilhões, alta de 45% ante os R$ 7,2 bilhões dos três primeiros meses do ano passado. Desse total, R$ 12,8 bilhões foram de fundos imobiliários (FIIs).