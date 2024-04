Expansão do crédito ajuda varejo a ter segundo mês consecutivo de crescimento, destaca IBGE

O comércio varejista mostrou crescimento mais forte no primeiro bimestre de 2024, impulsionado pela expansão do crédito, pelo aumento da massa de salários em circulação na economia e pela redução de preços em itens como vestuário e eletrodomésticos, apontou Cristiano Santos, gerente da Pesquisa Mensal de Comércio no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O volume vendido pelo varejo cresceu 1,0% em fevereiro ante janeiro, após já ter avançado 2,8% no mês anterior. As vendas estão 3,8% acima do patamar de dezembro de 2023.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O varejo teve um crescimento mais expressivo neste primeiro bimestre de 2024", confirmou Santos.