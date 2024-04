Após varejo local forte e exterior puxarem para cima, dólar recua com dados dos EUA

O dólar à vista passou a cair na manhã desta quinta-feira, 11, após os dados norte-americanos divulgados há pouco, enquanto a sinalização de potencial corte nos juros da zona do euro dada pelo Banco Central Europeu (BCE) pesou contra o euro e a libra mais cedo. A princípio, o dólar subiu refletindo o avanço da curva de juros futuros, diante da alta de 1% das vendas no varejo no país em fevereiro ante janeiro, com ajuste, surpreendentemente bem acima do teto das projeções do mercado (+0,3%).

Ontem, o forte indicador de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) e a ata do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) provocaram revisões, de junho pra setembro, na chance de início de corte de juros no país e também apontando no máximo mais dois cortes neste ano, num ciclo total de 50 pontos-base.

Os investidores olham ainda a decisão do Banco Central Europeu de manter a taxa de depósito em 4% e a taxa de refinanciamento, em 4,5%. Agora, as expectativas estão sobre a entrevista da presidente do BCE, Christine Lagarde, para comentar a decisão monetária.

Em relação aos dados de varejo locais, as vendas do varejo restrito acumularam crescimento de 6,1% no ano, que tem como base de comparação o mesmo período do ano anterior. Em 12 meses, houve alta de 2,3%. Quanto ao varejo ampliado - que inclui as atividades de material de construção, veículos e atacado alimentício -, as vendas subiram 1,2% em fevereiro ante janeiro, na série com ajuste sazonal. O resultado veio perto do teto das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que iam desde uma queda de 1,6% a alta de 1,5%, com mediana negativa de 0,9%.