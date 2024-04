99Moto impacta em R$ 403 milhões o PIB do Ceará em 2023, aponta FGV

As informações são da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Crédito: AURÉLIO ALVES

O Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará teve um impacto de R$ 403 milhões motivado pela 99Moto, aplicativo de viagens de motocicletas, em 2023. O valor é equivalente a 0,15% da riqueza gerada. As informações são da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que mapeou os efeitos da atividade da 99Moto na economia. O estudo utilizou o modelo de insumo-produto e dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com o objetivo de quantificar a relevância econômica da categoria no País. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O levantamento da FGV destaca que este efeito no Ceará pagaria o benefício médio do Bolsa Família a mais de 595 mil pessoas. O número equivale a 40% dos beneficiários do Ceará em dezembro de 2023.

O estudo ainda aponta que as viagens da 99Moto geraram mais de 11 mil empregos. Na renda das famílias, o montante foi de R$ 166 milhões e R$ 33 milhões em impostos indiretos. Entre os estados mais afetados positivamente pela atividade econômica, a posição ocupada pelo Ceará ficou atrás apenas do Amapá, com R$ 48,22 milhões e do Amazonas, com R$ 363 milhões. No recorte de Fortaleza o impacto é estimado em R$ 313,09 milhões, equivalente a 0,32% do PIB referente ao ano passado.