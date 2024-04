Chefia da Petrobras é um cargo de Lula, afirma Silveira

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta terça-feira, 9, que a escolha do chefe da Petrobras cabe ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Depois de pedir "paz" à estatal, ele afirmou ter "profundo respeito e admiração" pelo trabalho do atual presidente da Petrobras, Jean Paul Prates - com quem tem travado uma disputa envolvendo os rumos da estatal. "A (presidência da) Petrobras é um cargo do presidente da República", disse Silveira, em entrevista coletiva após evento de assinatura de medida provisória voltada para o setor elétrico.

Silveira classificou pergunta sobre a permanência de Prates na presidência da estatal como "pertinente diante desse monte de especulação que surgiu nos últimos dias". Ele, porém, negou que tenha feito algum tipo de "manifestação direta" contra o presidente da Petrobrás.

Na semana passada, ao jornal Folha de S. Paulo, Silveira reconheceu um conflito entre ele e Prates, mas disse ver as divergências como salutares, e não pessoais. "Sempre tive debates acalorados, verdadeiros. Mas debates transparentes sobre o que eu, como governo, defendo na Petrobras; e o presidente da Petrobras, naturalmente, como presidente de uma empresa. Os papéis são diferentes. Por isso, há um conflito", afirmou ao jornal.