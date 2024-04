Campos Neto diz que, de sua parte, relação está ótima com Lula

Campos Neto afirmou que não é verdade que os servidores do BC estão contra a PEC. "Estamos nos esforçando por uma coisa, junto com a diretoria, por um Banco Central melhor lá na frente", disse ao lembrar que a modernização administrativa passaria a valer só em 2025, quando ele não estaria mais na presidência do BC.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou, em entrevista à Globonews, que, de sua parte, a relação com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está ótima. "Estou à disposição a conversar sempre, seja em churrasco, almoço ou jantar", disse.

Ele comentou que tem pouco contato direto com o presidente e que o contato entre os dois costuma ser feito por intermédio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que já disse discordar de alguns pontos da PEC.

No início deste mês, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a decisão individual do ministro Cristiano Zanin que validou o compartilhamento de dados de inteligência do Coaf requisitados diretamente pela polícia, sem decisão judicial prévia.

O governo estima que o crescimento da economia do País em 2024 será de 2,2%. Nesta semana, os economistas ouvidos pela Focus estimaram o avanço do PIB em 1,90%.

Sem ambições políticas

Campos Neto ainda afirmou que não tem nenhuma ambição política após deixar o comando da autoridade monetária, ao fim deste ano. "Estou focado no BC até o fim do mandato, não tenho nenhum projeto, zero", disse.

Questionado sobre sua situação específica - de ter sido indicado ao comando do BC com mandato pelo governo Bolsonaro e encarar dois anos do novo governo Lula na função - , Campos Neto afirmou que melhorou sua relação técnica com o Ministério da Fazenda é melhor agora. Ele ainda disse acreditar que tem boa proximidade com Haddad.