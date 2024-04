Ata mostra que dirigentes do Fed veem progresso significativo de inflação à meta

Dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) observaram, na última reunião de política monetária, que foram feitos progressos significativos ao longo do ano passado em direção ao objetivo de inflação de 2%, apesar de as duas leituras mensais mais recentes sobre a inflação subjacente e global terem sido mais altas do que o esperado. Nas suas perspectivas para a inflação, os participantes da reunião observaram que continuavam esperando que a inflação regressasse a um nível 2% no médio prazo.

Segundo a ata da reunião divulgada nesta quarta-feira, alguns dirigentes notaram que os recentes aumentos da inflação foram relativamente generalizados e, portanto, não devem ser descontados como meras aberrações estatísticas.

Contudo, alguns dirigentes observaram que a sazonalidade residual poderia ter afetado as leituras da inflação no início do ano.