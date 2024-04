Petróleo fecha em queda, com possível realização de lucro, mas analista vê tendência altista

Os preços do petróleo recuaram nesta terça-feira, 9, emendando o segundo dia de quedas após uma sequência de altas, com o preço do Brent voltando a ficar abaixo dos US$ 90 em uma possível realização de lucros. Sinais de que arrefecimento das tensões entre Irã e Israel também ajudam a conter a commodity.

O WTI para maio fechou em queda de 1,39% (US$ 1,20), a US$ 85,23 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para junho caiu 1,06% (US$ 0,96), a US$ 89,42 o barril, na Intercontinental Exchange.

Matt Zeller, analista sênior da StoneX, diz que investidores aproveitam o momento para a realização de lucros, o que é esperado após ganhos robustos. Pela manhã, os preços do petróleo chegaram a subir, mas foram perdendo o ímpeto enquanto os conflitos no Oriente Médio seguem estagnados.