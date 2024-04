Natura segue líder em beleza e cuidados pessoais na AL e cresce mais que o mercado

Apesar dos desafios que enfrentou em nível global para reequilibrar seu negócio no ano passado, a Natura segue líder em beleza e cuidados pessoais no Brasil e na América Latina, de acordo com o mais recente relatório da empresa de pesquisa de mercado Euromonitor International, divulgado nesta segunda-feira, 8. A empresa cresceu mais que o setor e continua à frente de nomes como LOréal e Boticário.

O tamanho do mercado de cosméticos, fragrâncias e cuidados pessoais na América Latina se manteve estável no último ano, mas no Brasil cresceu 12,7%. Ainda assim, a marca Natura cresceu acima da média (15%) no Brasil. Na América Latina, seu crescimento foi de 35%.

Em 2023, a Natura & Co América Latina - que também inclui as operações da marca Avon na região - teve uma receita bruta consolidada de R$ 27 bilhões. No mesmo período, o GMV (Volume Bruto de Mercadorias, na sigla em inglês), gerado apenas para cosméticos, ficou em R$40 bilhões. Considerando também itens não relacionados a cosméticos, fragrâncias e cuidados pessoais, o número sobe para R$44 bilhões. O GMV, métrica reportada ao Euromonitor para fins de comparação, faz referência ao valor total das mercadorias vendidas.