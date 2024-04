Secretário da Fazenda vê trajetória de crescimento robusto e com inflação sob controle

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta segunda-feira, 8, que o cenário até o momento indica que o País está em uma trajetória de crescimento robusto, mas com inflação sob controle. Para Durigan, junto à evolução da conjuntura externa, esse cenário corrobora a expectativa de continuidade no ciclo de cortes da taxa Selic, de forma consistente até o fim do ano.

Ele destacou as revisões recentes feitas por algumas instituições do mercado nas projeções para o crescimento econômico este ano e disse que, internamente, no ministério, as sinalizações da área técnica são de que talvez haja necessidade de corrigir para cima a estimativa oficial.

Durigan também ressaltou que os indicadores recentes sinalizam, pelo menos até o momento, que a inflação geral tende a não aumentar ao longo de 2024.