Pix supera 200 milhões de transações no 5º dia útil de abril e bate novo recorde diário, diz BC

Em crescimento contínuo, o Pix superou 200 milhões de transações em um único dia na última sexta-feira (5) e bateu novo recorde diário, informou o Banco Central. Foram 201,6 milhões de operações no quinto dia útil deste mês, que tradicionalmente reúne pagamento de salários. O recorde anterior é do mês passado, 6 de março (178,7 milhões de transações). No último sábado, dia 6, houve um recorde para esse dia específico do fim de semana: 171,4 milhões de transações em um único dia. "Os números são mais uma demonstração da forte adesão de pessoas e empresas ao Pix, meio de pagamento lançado pelo Banco Central em novembro de 2020", disse o BC, em nota.