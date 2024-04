FMI recomenda abordagem 'mais intrusiva' em fundos de crédito privado

O Fundo Monetário Internacional (FMI) publicou um capítulo de seu Relatório sobre Estabilidade Financeira Global, no qual defende que autoridades "considerem uma abordagem de supervisão e regulação mais intrusiva para os fundos de crédito privado", bem como seus investidores institucionais e provedores alavancados. O FMI defende que as autoridades busquem também suprir lacunas nos dados, a fim de avaliar de modo mais abrangente esses riscos, inclusive alavancagem, interconexões e o aumento da concentração de investidores.

É crucial monitorar e lidar com riscos à liquidez em fundos, em especial no varejo, que possam apresentar ameaças maiores. Também importante é fortalecer a cooperação regulatória entre setores e países, além de realizar avaliações de risco consistentes entre os atores financeiros, defende a instituição.

O capítulo avalia riscos potenciais e vulnerabilidades na estabilidade financeira no crédito privado corporativo, uma classe de ativos que tem crescido rápido, com foco tradicionalmente em prover empréstimos para empresas médias fora do escopo tanto dos bancos comerciais quanto dos mercados de dívida pública e que agora rivaliza com outros grandes mercados de crédito em tamanho.