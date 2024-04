Com Petrobras e Vale, Ibovespa sobe 1,63%, aos 128,8 mil pontos

Vindo de perda de 1% acumulada no intervalo anterior, o Ibovespa iniciou a semana em tom positivo, favorecido por bom desempenho das ações de maior liquidez, em especial Vale (ON +5,46%), com o avanço de 3% nos contratos futuros de minério na retomada dos negócios com a commodity no gigante asiático, após o feriado da semana passada - os preços do insumo chegaram a subir 6% durante a sessão por lá.

Com recuperação mais firme também em Petrobras (ON +1,43%, PN +1,39%) no fechamento - apesar das dúvidas sobre a permanência de Jean Paul Prates à frente da empresa e do desempenho negativo do petróleo na sessão -, o Ibovespa ganhou dinamismo perto do fim do dia, e chegou a recuperar a linha de 129 mil pontos, marca não vista em fechamento desde 20 de março.

Embora a alta da preferencial de Petrobras tenha chegado a superar 2% no fim da tarde, acomodou-se abaixo deste limiar no fechamento, fazendo com que o Ibovespa não sustentasse o nível dos 129 mil.