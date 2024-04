Bolsas da Europa fecham em alta, em recuperação de perdas ajudada por dado sólido na Alemanha

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta segunda-feira, 8, em uma recuperação parcial da queda superior a 1% da sexta-feira, após dado acima do esperado da produção alemã ajudar no movimento positivo. Os investidores aguardam ainda novos indicadores norte-americanos para ajustar as expectativas sobre o início do alívio monetário nos Estados Unidos e a decisão do Banco Central Europeu (BCE) ao longo da semana. As mineradoras estavam entre as ações que impulsionaram a Bolsa de Londres ecoando ganhos das matérias-primas industriais. A Rio Tinto acompanhou os ganhos, reverberando ainda anúncio de novo diretor. Em Paris, a Atos saltou após mobilização de investidores para tentar um resgate da empresa de tecnologia. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em Frankfurt, o DAX subiu 0,77%, aos 18.314,13 pontoS. O FTSE 100, referencial da Bolsa de Londres, ganhou 0,41%, para 7.943,47 pontos. O CAC-40, de Paris, teve variação positiva de 0,72%, aos 8.119,30 pontos. As cotações são preliminares.

As ações da empresa anglo-australiana Rio Tinto avançaram 4,37%, em Londres, depois que a mineradora nomeou Bold Baatar, que tem sido apontado como o provável próximo líder do grupo, como seu novo diretor comercial. Baatar substituirá Alf Barrios na condução de suas atividades comerciais e empresariais. Outras mineradoras e empresas ligadas a metais avançaram em Londres, refletindo o ímpeto das matérias-primas industriais. A Hochschild Mining, empresa peruana de mineração de ouro e prata listada em Londres, avançou 8,37%, enquanto Anglo American ganhou 3,09%. O cobre avançava 0,64%, perto das 12h24, na London Metal Exchange (LME) e outros metais básicos também eram negociados em alta, em meio ao contínuo otimismo com a demanda. A produção industrial da Alemanha subiu 2,1% em fevereiro ante janeiro, acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,4% da produção no período. O dado antecede a reunião do BCE na quinta-feira, que deve terminar com a taxa de juros inalterada, enquanto os investidores ainda mantêm a aposta de que um corte pode ocorrer em junho.