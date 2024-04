Visa: Transações sobem 15% na semana do consumidor ante mesmo período de 2023

A Semana do Consumidor, entre os dias 12 e 18 de março de 2024, registrou aumento de 15% nas transações em comparação com o mesmo período de 2023. Os números são da Visa Consulting & Analytics (VCA), braço de consultoria da Visa, que analisou o número de transações realizadas com credenciais Visa durante o período.

O destaque foi para os segmentos de Vestuário e Lojas de Departamento, que registraram crescimento de 20% em relação ao ano anterior.

A análise mostrou que, mesmo que a maioria das transações durante essa semana tenham sido presenciais, nota-se um crescimento na importância das compras virtuais. Ao comparar essa semana com o mesmo período de 2023, registrou-se um crescimento de 20% no número de transações Visa no e-commerce. Quando analisado apenas os setores de Vestuário e Lojas de Departamento, esse crescimento é ainda maior: 30%.