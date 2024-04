Não podemos sair da boa vibe do ano passado só por 2024 ser ano eleitoral, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que espera que o País mantenha o ritmo de ajustes econômicos apesar da provável desmobilização do Congresso em razão das eleições municipais deste ano. "Não podemos sair da boa vibe do ano passado só por (2024) ser ano eleitoral", disse.

Segundo o ministro, está mantida a perspectiva de que o Congresso finalizará a regulamentação da reforma tributária até o final deste ano. "Vamos mandar a regulamentação (ao Congresso) até o dia 15 de abril", afirmou em entrevista transmitida neste sábado, 06, pelo canal do senador Jorge Kajuru (PSD-GO).

Além da tributária, o governo ainda busca dos parlamentares apoio para pautas que buscam fôlego para as contas públicas, o que inclui revisão de incentivos fiscais. Para o ministro, há necessidade de união do parlamento para aproveitar a janela de oportunidade vivida pelo País. "Não dá para ser do jeito que alguém quer. O importante é a agenda", disse.