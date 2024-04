Jorge Paulo Lemann, sobre Americanas: estamos tentando salvar companhia

O empresário brasileiro Jorge Paulo Lemann, o bilionário sócio de empresas como AB Inbev e Kraft Heinz, disse hoje, que, apesar dos feitos das últimas décadas, houve "muitos insucessos" nos últimos dois anos, em uma referência à crise nas Americanas, rede na qual é um dos principais sócios. "Nos últimos dois anos, nós não tivemos muitos sucessos. Estamos lidando com isso, estamos tentando salvar a companhia", declarou Lemann, sem citar diretamente a rede varejista, na palestra de abertura da Brazil Conference, cuja 10ª edição começou neste sábado na cidade americana de Boston, polo universitário com duas das faculdades de elite dos EUA: Harvard e Massachusetts Institute of Technology (MIT). "É preciso pensar sobre o que é um insucesso. É um problema a ser resolvido e que pode ser feito de forma melhor." Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O rombo de R$ 20 bilhões nas contas das Lojas Americanas, revelado pelos executivos da empresa em janeiro de 2023, colocou a varejista brasileira no centro de uma crise financeira. Mais de um ano após a descoberta da fraude, a companhia viu perder mais de 90% do valor de mercado na Bolsa, demitiu milhares de pessoas e registrou prejuízo de R$ 4,6 bilhões, em meio às tentativas do conselho da empresa de salvar as contas. Um dos líderes dessa operação de resgate é o próprio Lemann - junto com seus sócios Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira -, com aporte de R$ 12 bilhões bancado pelo 3G Capital.

"Tivemos alguns problemas em nossas companhias maiores recentemente", reforçou Lemann uma segunda vez. Segundo o empresário, as melhorias passam pela contratação de novas pessoas que possam melhorar o negócio, mas a ideia é que conselhos e outros mecanismos de governança possam ser utilizados para manter a operação rodando. "Temos de aprender a fazer isso. É possível. Temos pessoas similares a nós pelo mundo que fazem um trabalho melhor em governança, em comandar grandes corporações. Temos de aprender com eles para criar um sistema onde essas empresas possam continuar a crescer por tanto quanto possível, sem a nossa presença", declarou o bilionário brasileiro. Mais detalhes não foram dados. Com o tema "a arte das negociações de um empreendedor", a primeira palestra da 10.ª edição da Brazil Conference colocou Lemann de frente com o professor Daniel Shapiro, fundador do Programa de Negociações Internacionais de Harvard e eleito um dos 15 melhores docentes da universidade americana.