Receita estende até 12 de abril prazo para empresas aderirem a piloto do 'Confia'

A Receita Federal quer avançar em 2024 no Programa Brasileiro de Conformidade Cooperativa Fiscal (Confia), voltado a grandes contribuintes, com faturamento acima de R$ 2 bilhões anuais. A ideia é implementar um projeto piloto para ampliar a participação das empresas, já que atualmente o Confia está em fase de testes, com um grupo de apenas nove contribuintes voluntários.

O prazo para adesão ao piloto foi estendido até a próxima sexta-feira, 12, comunicou a Subsecretária de Fiscalização, Andrea Costa Chaves, em coletiva sobre o Relatório Anual de Fiscalização da Receita.

O órgão tenta por meio de um amplo projeto de lei enviado ao Congresso fortalecer o Confia a partir da concessão de benefícios a empresas que embarcarem no programa. Até a aprovação do PL, contudo, a Receita quer caminhar com a implementação via projeto piloto.