Musk nega reportagem sobre desistência da Tesla de carro de baixo custo; ação reduz queda

O empresário Elon Musk negou que a Tesla tenha desistido de produzir carros de baixo custo, em post no X, o antigo Twitter. Em meio ao comentário, as ações da Tesla reduziam a queda, após chegarem a derreter mais de 6% mais cedo.

"A agência Reuters está mentindo (de novo)", comentou Musk em seu post na rede social.

A agência de notícias informou que a Tesla cancelou o carro de baixo custo prometido há muito tempo e que era visto com um produto para impulsionar o crescimento da montadora de automóveis, de acordo com três fontes familiarizadas com o assunto e mensagens da empresa vistas pela Reuters.