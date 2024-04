Governadores apresentam plano para aumentar arrecadação e esperam retorno da Fazenda em 30 dias

Governadores do Consórcio do Nordeste apresentaram nesta quarta-feira, 3, um plano com três propostas para aumentar a arrecadação dos Estados da região. De acordo com os gestores estaduais, haverá uma reunião nos próximos 30 dias para o governo dar o retorno sobre a posição concreta do Ministério da Fazenda.

Os três pontos apresentados pelos governadores foram: aprovação da PEC 51/2019 para harmonizar o tratamento constitucional do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM); a inclusão dos Estados na reestruturação dos parcelamentos e limitar o pagamento dos precatórios a 0,5% da Receita Corrente Líquida e alongar os prazos; e alongamento de dívidas bancárias dos Estados.

De acordo com o governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), as propostas apresentadas não comprometem, no curto prazo, o cumprimento da meta fiscal estabelecida pelo governo. "São soluções que ajudam os entes da federação, especialmente os do Nordeste, sem comprometer o desafio, a meta fiscal da União no curto prazo", afirmou o petista.