Dólar cai 0,35% e termina a R$ 5,0405 de olho em fala de Powell

O dólar à vista perdeu fôlego ao longo da tarde em meio a declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e encerrou a sessão desta quarta-feira, 3, em baixa de 0,35%, cotado a R$ 5,0405, com mínima a R$ 5,0368. Pela manhã, a divisa operou descolada do sinal predominante de baixa da moeda americana no exterior e se aproximou R$ 5,10 na máxima (R$ 5,0918), com relatos de saídas de recursos do mercado doméstico.

Powell desfez parte do mau humor que reinou pela manhã com a divulgação dados fortes do mercado de trabalho americano. Relatório ADP mostrou criação de 184 mil vagas no setor privado americano em março, bem acima do esperado (150 mil) - o que levou as taxas dos Treasuries aos maiores níveis desde novembro de 2023, com a T-note de 10 anos tocando 4,42% na máxima.

As taxas longas dos Treasuries desaceleraram com a fala de Powell e o retorno da T-note de 2 anos - mais ligada às expectativas para o rumo da taxa de juros no curto prazo - passou a cair. Já em baixa pela manhã, o índice DXY - que mede o desempenho do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes - acelerou a queda e tocou mínima aos 104,231 pontos.