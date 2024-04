Dados de fevereiro mostram indústria fraca, mas sinalizam alta de investimentos no PIB

A queda da produção industrial em fevereiro, a segunda consecutiva, mostrou que a indústria continua fraca e deve pesar negativamente no crescimento da economia no primeiro trimestre. Mas não tirou o ânimo de economistas do mercado com o Produto Interno Bruto (PIB) de 2024 - inclusive devido a sinais de crescimento dos investimentos.

A produção industrial caiu 0,3% em fevereiro, na comparação com janeiro, contrariando a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de alta de 0,3%. Com o resultado, o carrego estatístico para o primeiro trimestre ficou negativo em 0,5% - o que significa que, se a indústria ficar parada (0,0%) em março, terá uma baixa desta magnitude no período.

Mas outros sinais foram recebidos menos negativamente. Em primeiro lugar, a queda da indústria ficou concentrada nas indústrias extrativas (-0,9%), que tiveram forte desempenho no fim do ano passado, enquanto a indústria de transformação ficou parada (0,0%). E os bens de capital, bastante correlacionados com os investimentos no PIB, avançaram 1,8%, depois de uma alta de 9,3% em janeiro.