Taxas de embarque em rodoviárias de Fortaleza são reajustadas em 19,85%

As taxas cobradas nos terminais rodoviários de Fortaleza foram reajustadas em 19,85%. A permissão consta em resolução assinada pela Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

A medida vale para as rodoviárias Engenheiro João Tomé, Antônio Bezerra e Messejana e estabelecem aumentos para as tarifas de embarque, de uso dos sanitários e estacionamentos dos terminais.

