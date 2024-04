Quase 88% das cobranças judiciais de impostos em Fortaleza são extintas; entenda

“A medida não implica em renúncia do crédito fazendário e nem impede o Município de Fortaleza de adotar medidas administrativas voltadas à sua satisfação, a exemplo do protesto, ao tempo em que possibilita maior eficiência da atuação do Poder Judiciário na recuperação de créditos com valor superior ao piso estabelecido”, explica o coordenador do Núcleo 4.0 – Execuções Fiscais, juiz Renato Esmeraldo.

Ainda segundo o magistrado, outras listas extinguindo execuções fiscais podem ser enviadas em breve para a PGM.

Somente no período de pouco mais de três meses, entre dezembro e março, mais de 37,8 mil execuções fiscais foram identificadas pelo Tribunal de Justiça envolvendo o município de Fortaleza.

Acordos como o promovido pelo TJCE, CNJ e PGM foram possíveis a partir do lançamento do Programa Justiça 4.0, que oferece soluções digitais colaborativas de automatização das atividades dos tribunais.