FMI: PIB da Colômbia deve crescer 1,1% e inflação deve desacelerar a 5% ao ano em 2024

O Fundo Monetário Internacional (FMI) estima que o Produto Interno Bruto (PIB) da Colômbia expandirá 1,1% neste ano, e que a inflação cairá gradualmente a cerca de 5% ao ano até o fim de 2024. Já o déficit na conta corrente deverá se estabilizar em cerca de 3% do PIB deste ano. As estimativas foram feitas pelos técnicos da instituição, ao concluírem mais uma rodada de consultas com o país realizada no âmbito do seu Artigo IV, segundo comunicado publicado nesta quinta-feira, 28.

A equipe técnica do FMI observou que a economia da Colômbia alcançou "níveis mais sustentáveis de atividade econômica e demanda doméstica", depois da forte desaceleração em 2023 ante o aquecimento do pós-pandemia. Isso, segundo os técnicos, foi possível graças às políticas macroeconômicas apropriadamente apertadas que foram empregadas nos últimos dois anos. Essa transição para o que o FMI chamou de "níveis mais sustentáveis" deverá continuar ao longo de 2024, disseram eles.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os especialistas citaram tensões geopolíticas, condições financeiras globais mais apertadas e perturbações nas cadeias de suprimentos como riscos baixistas para a previsão que emanam do exterior. Já entre os riscos domésticos, estão o de um El Niño mais forte, de demanda privada mais fraca, de má calibração das políticas e de incertezas sobre reformas.