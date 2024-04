Ceará gera 3.897 novos empregos formais em fevereiro, aponta Caged

Número de pessoas trabalhando com carteira assinada no Ceará em fevereiro era de 1.358.631 Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O setor que teve o maior saldo de postos de trabalho celetistas (com carteira assinada) foi o de serviços, que gerou 3.286 novos empregos, ao contratar 23.418 profissionais e demitir 20.132. Na sequência, aparece o setor da construção, com saldo de 1.089 postos formais de trabalho, a partir de 5.844 admissões e 4.755 desligamentos. Esses dois setores puxaram para cima o saldo de empregos em fevereiro no Ceará. Por outro lado, os setores do comércio, da agropecuária e da indústria demitiram mais do que contrataram no mês passado. O pior saldo foi o da indústria que perdeu 399 postos formais de trabalho. Foram 8.432 desligamentos ante 8024 admissões. Já o comércio e a agropecuária tiveram perdas menores no número de empregos, sendo respectivamente, de 34 e 45 postos formais de trabalho a menos, em fevereiro.