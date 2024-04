Governo propõe reduzir juros de estados que ampliarem investimentos em educação

Repórter no OPOVO

Irna Cavalcante Repórter no OPOVO

De acordo com a Fazenda, a ideia é, na hora de refinanciar a dívida dos entes federativos , oferecer redução temporária dos juros por um período de cinco anos, de 2025 a 2030 - para os estados que aderirem ao programa. Quem conseguir cumprir a meta em até seis anos terá um corte permanente nos juros.

Na prática, isso significa mais que triplicar os números de matrículas nesta modalidade de ensino no País. Para entrar em vigor, a proposta, apresentada em reunião com governadores de estados das regiões Sul e Sudeste , será encaminhada ao Congresso por meio de projeto de lei.

O Ministério da Fazenda propôs nesta terça-feira, dia 26, a governadores reduzir os juros da dívida dos estados que ampliarem as matrículas no ensino médio técnico. O programa “Juros por Educação” tem como meta alcançar mais de 3 milhões de alunos matriculados no ensino profissionalizante até 2030.

Atualmente, a dívida dos estados é estimada em R$ 740 bilhões, segundo balanço da Fazenda. Quatro estados concentram 90% desse passivo: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.

Já os estados que não têm dívidas com a União, ou as têm em valor baixo, como é o caso do Ceará, poderão ter acesso prioritário a crédito e ações adicionais para expandir o ensino técnico.

Juros por educação: entenda a proposta do Governo

A medida visa usar a "economia" gerada pelo corte de juros mais baixos para investir em educação, explica a Fazenda. Os cortes seriam escalonados em três faixas de acordo com as metas do programa.