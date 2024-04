CEO da Boeing anuncia que deixará cargo no fim do ano

O CEO da Boeing, Dave Calhoun, anunciou nesta segunda-feira, 25, que irá renunciar ao cargo no fim do ano, como parte de uma reestruturação mais ampla após recentes problemas de produção colocarem a fabricante americana de aviões na mira de reguladores do setor.

Em comunicado, a Boeing informou também que o chefe de seu negócio de aeronaves comerciais, Stanley Deal, deixará o cargo imediatamente e que o presidente do conselho de administração, Larry Kellner, não se candidatará à reeleição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Deal será substituído por Stephanie Pope, que recentemente havia assumido como chefe operacional.